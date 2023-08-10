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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 230 درجة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوى العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023/2024 من (233) درجة الى (230) درجة علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من  الطلاب  بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها ، وحرصاً علي مصلحة الطلاب وتخفيفاً علي أولياء الأمور .

ووافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام (الخاص) من (208) درجة إلي (205) درجة ، والنزول بدرجات مجموع القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام ( الخدمات بمصروفات ) من (205) درجة إلي (203) درجة .

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جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة .

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