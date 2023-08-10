محافظ المنوفية: افتتاح قسم الأوعية الدموية بمستشفى قويسنا المركزي

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، افتتاح قسم الأوعية الدموية بمستشفي قويسنا المركزى، وبدء إجراء العمليات به؛ لتوفير الخدمة الطبية أمام المواطنين، مؤكداً حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية للارتقاء بالمنظومة الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن قسم الأوعية الدموية بمستشفي قويسنا يتضمن تقديم مختلف الخدمات من علاج دوالى وجلطات الساقين و تركيب وصلات الغسيل الكلوى وعلاج القدم السكرى وعلاج قصور الدورة الدموية بالأطراف وعلاج الوحمات والأورام الدموية.

وفى ذات السياق، أشار وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى ختام فعاليات الكشف بسيارة الماموجرام للفحص الطبي والكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفي قويسنا المركزى ، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية مضيفا أنه تم توفير عدد 2 عيادة أولية بفرق مدربة ومستلزمات وأجهزة طبية للكشف المبكر والتوعية بأورام الثدى وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى .

ونوه محافظ المنوفية، باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والارتقاء بالقطاع الطبى وتوفير كافة الامكانيات التى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .