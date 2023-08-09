محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 87,95 %

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

وصرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألف و 317 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألف و 763 طالب .



كما اعتمد محافظ المنوفية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالب وعدد الناجحين 352 طالب .

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد .