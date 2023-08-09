محافظ المنوفية: افتتاح العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تقديم خدمات طبية جيدة لأهالى المحافظة والاستفادة من الخبرات والخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى العسكري بشبين الكوم.



وأكد انه، سيتم افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم أمام المدنيين لتلقى الخدمات الطبية وذلك من خلال تواجد نخبة من الإخصائيين والاستشاريين في جميع التخصصات الطبية المتنوعة إعتباراً من يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجارى في تمام الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.

وأضاف، انه سيتم إجراء الجراحات المختلفة في جميع التخصصات الطبية وعلى أفضل مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية ، بالإضافة إلى استقبال حالات قوائم الانتظار " تأمين صحى – علاج على نفقة الدولة ".



وناشد، من يرغب من المواطنين من أبناء محافظة المنوفية في الحصول على الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم التواصل والاستفسار من خلال الأرقام التالية ( 0482096484 – 01122211332 – 01122239338 / واتساب 01000910662 ).



وأكد محافظ المنوفية، أن المستشفى العسكرى بالمنوفية تعد صرح طبي عملاق ونقلة نوعية في المجال الطبي لما تشمله من أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة ونخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين وتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بمختلف التخصصات الطبية مما يعود بالنفع العام على أبناء المنوفية من المدنيين والعسكريين.