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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

جاء ذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة الطلاب وتحسين جودة التعليم، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

 

في بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظ المنوفية، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمى، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية، وذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

 

كما تناول اللقاء المنعقد بين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية، واستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال إحلال وتجديد، صيانة، إنشاء جديد، إحلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية في مجال التعليم.

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