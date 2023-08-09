قرار جمهورى بتعيين الدكتورة ناهد غنيم عميدا لتربية المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتورة ناهد محمد غنيم، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، عميدا للكلية لمدة ثلاث سنوات.

ووجه رئيس الجامعة، خالص التهنئة، متمنيا لها التوفيق فى تأدية مهام عملها واستكمال مسيرة العمل بالكلية.

كان الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، شارك فى فعاليات مؤتمر التميز فى البحث العلمى بعنوان "مستقبل الإنتاج المعرفى فى مصر"، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر، والذى أقيم بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وأوضح القاصد أن المؤتمر شهد كلمة افتتاحية للدكتورة ماجى نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، رحبت فيها بالحضور.

ثم افتتح وزير التعليم العالي الفعاليات وتحدث عن رؤية الوزارة لخريطة البحث العلمى فى مصر، وأهمية التوسع فى مجالات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والصناعة، كما اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.

وعقب الاجتماع، أقيمت ندوة علمية تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة، وعرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة الأمريكية واستضافة خبراء أمريكين من فريق الهيئة.

وذكر رئيس الجامعة أن المؤتمر شهد أيضا حلقات نقاشية فى مجالات البحث العلمى المختلفة.

شارك فى فعاليات المؤتمر وفد مكون من 20 من أعضاء هيئة التدريس، منهم الدكتور أسامة مدنى، عميد كلية الآداب، والدكتورة غادة علي حسن، مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة مها توني، منسق مكتب الابتكار البحثي.