مواقف لا تنتهي.. أول مأذونة في المنوفية تحكي أغرب قضايا الطلاق|شاهد

أطلقت علشان عاوزة تغني.. حكاية سيدة طلبت الطلاق من زوجها من أجل الغناء رواية قصتها الدكتورة إيناس المغربي اول مأذونة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية والتي تولت منذ عام 2016.

الدكتورة أيناس المغربي ابنة قرية الماي بمركز شبين الكوم والتي تخرجت من كلية الحقوق وعملت في المحاماة وخلال ترددها علي المحكمة فوجئت بإعلان تعيين مأذونة جديدة لقريتها فأشارت عليها أحدي صديقاتها بالترشح.

وقالت الدكتورة ايناس، اول مأذونة أنها قررت الترشح لمنصب المأذونة في سن صغير ووافقها والدها رحمه الله وساعدها رغم عدم موافقة الكثير ومحاربة عدد من الرجال لها، مؤكدة أنها حصلت علي ترشيح 20 من أبناء قريتها وموافقتهم وهو من أحد شروط الترشح.

واضافت انها كانت تنافس أكثر من 40 شخص وكانت أصغرهم وتمكنت من الحصول علي لقب المأذونة كأول ماذونة بمركز شبين الكوم، بقرية الماي ومارست عملها منذ ذلك اليوم في عام 2016.

وأشارت المغربي، الي أنها استطاعت أن تحصل علي ثقة الكثير من أبناء قريتها حيث كتبت أكثر من 500 كتب كتاب بقريتها، قائلة " بيطلبوني بالاسم دائما والعرائس بتحبني".

واوضحت أنها قابلت العديد من المواقف خلال عملها حيث كان هناك زيجات كان يحدث بها مشاكل وقت كتب الكتاب بسبب قائمة المنقولات أو البصمة حيث رفض أحد الأطباء البصمة علي العقد باعتبار أنه طبيب فكيف يبصم ولكنها تتمكن من احتواء الموقف وانهاء العرس بكتب الكتاب.

وأشارت اول ماذونة، أن حالات الطلاق قليلة جدا وخلال فترة عملها قامت بحالات طلاق ما يقرب من ١٠٠ عقد والكثير لديه حكايات مختلفة منها عدم مناسبة السن، وسيدة طلبت الطلاق بسبب رغبتها في الغناء ورفض زوجها، واخر جاء ببدلة الفرح من أجل طلاق زوجته واطلقت زوجته الزغاريد فور الانتهاء من إنهاء العقود، ومنهم من يكون مضطر لظروف الحمل والأطفال وايضا مشاكل الأهل.

واوضحت أن والدتها وشقيقها وزوجها وشقيقاتها هم أكبر داعم لها حيث تزوجها زوجها أثناء عملها كماذونة في عام ٢٠١٨ ولديها طفلتين ملك ومسك، مؤكدة أن زوجها يساعدها في مهام عملها والتواجد معها دائما وكذلك شقيقها.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial?mibextid=ZbWKwL

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية

اول ماذونة في المنوفية