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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تديّن بعدم معرفة | أزهري يعلق على رفض مندوب شحن توصيل فستان

برنامج 90 دقيقة
برنامج 90 دقيقة

‏قال الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، إن واقعة مندوب الشحن الذي رفض توصيل فستان تكشف حالة من حالات التدين القائم على عدم المعرفة والفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن من المفاهيم المغلوطة أيضا أن المرأة التي لا تصلي، زوجها سوف يحاسب على ذلك وهذا الأمر غير صحيح رغم أنه متعارف عليه عند معظم الناس لكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة وعلاقة الصلاة بين الشخص وربه فقط ولا أحد يحاسب غير صاحب الشأن.

‏وأضاف أن هذه الثقافة امتدت إلى مندوب الشحن ولحسم هذا الموضوع هناك حالة واحدة هي التي سيحاسب عليها هذا المندوب إذا كان يقوم بتوصيل خمور، ومندوب الشخص مخطئ لأن من باب الأمانة ليس من حق مندوب فتح المنتج الذي يقوم بتوصيله.

مندوب الشحن الازهر الشريف توصيل فستان كتاب الله الإعلامية هبة جلال مندوب

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