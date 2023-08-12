مرصد الأزهر يحذّر الطلاب من اتباع الشائعات| ويشدّد على ضرورة الالتزام بالمنهج

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية تحصين الشباب ضد الأفكار المغلوطة والأخبار المكذوبة لا سيّما في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها دكتور علاء صلاح مشرف وحدة البحوث والدراسات بالمرصد، صباح اليوم، ضمن مشاركته بمعسكر جامعة الأزهر التدريبي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وأشار المشرف بمرصد الأزهر إلى أن انتشار الشائعات يمثل خطرًا كبيرًا يضرب أمن المجتمعات ويهدد استقرارها، مطالبًا بضرورة إخضاع الأخبار والمعلومات المتداولة للتفكير الناقد قبل تناقلها.

وشدد "صلاح" على ضرورة التزام طلاب وخريجي جامعة الأزهر بالمنهج الأزهري المعتدل الذي يقوم على تقبل الآراء والاجتهادات في ضوء تعاليم الإسلام، منوّهًا إلى أن سياسة الأزهر الشريف تقوم على احترام التنوع والاختلاف في الرأي بما لا ينتهك حدًا من حدود الدين ولا يهدم قيمة من قيم المجتمع وسمات الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يشارك في فعاليات معسكر جمصة للمرة الأولى ضمن مبادرة "طرق الأبواب"، وذلك في إطار التعاون بين المرصد وجامعة الأزهر لتوعية الطلاب وتثقيفهم.