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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الأفغان في مأزق بعد عامين من سقوط كابول..هل يحنث سوناك بوعد المملكة المتحدة؟|تقرير

سوناك
سوناك

لا يزال آلاف الأفغان ينتظرون معرفة ما إذا كان سيتم نقلهم إلى بر الأمان في المملكة المتحدة بعد عامين من سقوط كابول - على الرغم من تعهد الوزراء بتقليص حجم العمل المتراكم إلى الصفر في غضون أيام.

حوالي 18000 طلب فريد للأفغان الذين يقولون إنهم عملوا جنبًا إلى جنب مع القوات البريطانية لا يزالون ينتظرون المعالجة بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (Arap).

ولا يزال 3400 رجل وامرأة وطفل أفغاني ممن تمت الموافقة على نقلهم بالفعل بموجب خطة وزارة الدفاع عالقين في البلاد في قبضة حملة طالبان أو تُركوا ليقبعوا في الفنادق في باكستان.

إن الإخفاق في التصرف يتعارض مع تعهد الحكومة لعام 2021 بـ 'تغيير السماء والأرض' لإخراج الناس من أفغانستان ، مما أدى إلى دعوات متعددة لريشي سوناك للتدخل شخصيًا.

لقد تركت عمليات القتل الانتقامية والاعتقالات والاختفاءات في عهد حكام أفغانستان أولئك الذين عملوا مع البريطانيين في خوف على حياتهم ، في حين أن أولئك العالقين في باكستان يخشون مغادرة فنادقهم لأن تأشيراتهم بدأت تنفد.

قال الجنرال لورد ريتشاردز ، رئيس أركان الدفاع السابق ، إن عدم تحرك الحكومة كان 'أبعد من الشحوب' وحث رئيس الوزراء على 'حل هذا الأمر شخصيًا'.

دعا النائب العمالي والجندي السابق في أفغانستان دان جارفيس ريشي سوناك إلى 'السيطرة ، والحصول على خطة وإحضار هؤلاء الرجال والنساء الشجعان إلى بر الأمان' ، في حين قال الجنرال السير جون ماكول ، نائب القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا ، يبدو أن الحكومة 'ليس لديها خطة' لكيفية نقل هؤلاء الأشخاص.

وقال إن مطلب الحكومة بأن يجد الأفغان المؤهلون لإعادة التوطين سكنًا خاصًا بهم في المملكة المتحدة قبل أن يتم نقلهم هو 'طلب استثنائي' 'يعرفون أنه مستحيل'.

قال الجنرال السير ريتشارد دانات ، الرئيس السابق للجيش البريطاني ، إن عملية جلب الأشخاص المؤهلين إلى المملكة المتحدة يجب 'تسريعها' ، وقال اللورد ألف دوبس - وهو طفل لاجئ فر من النازيين قبل الحرب العالمية الثانية - إنها ستفعل. أن تكون 'وصمة عار لتجاهل الأشخاص الذين وعدناهم بمساعدتهم'.

وطالب الطيار الأفغاني ، الذي دأبت صحيفة 'إندبندنت' بحملته للحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة ، الحكومة لمساعدة أولئك الذين ما زالوا في خطر والمحاصرين في الخارج. وحث: 'لا تضحوا بالجنود الأفغان الذين قاتلوا ببطولة وصدق العدو المشترك لسنوات. لا تتركهم. التزم بالعهد الذي قطعته معهم '.

في محاولة لتصفية الطلبات المتراكمة في الوقت المناسب للموعد النهائي لنهاية أغسطس ، تم تسريع القرارات التي اتخذها فريق Arap التابع لوزارة الدفاع بشكل كبير ، كما يمكن للإندبندنت الكشف.

تم رفض حوالي 36000 طلبًا بين بدء مخطط Arap في أبريل 2021 و 21 يونيو من هذا العام ، حسبما كشفت الأرقام ردًا على سؤال برلماني.

ولكن منذ ذلك الحين ، تم إرسال عدد كبير من رسائل الرفض ، حيث تدعي الحكومة أنها وجدت الآن أكثر من 69000 طلب غير مؤهل - بزيادة أكثر من 32000 في أكثر من شهر بقليل.

قالت وزارة الدفاع إنها 'أجرت تحسينات هائلة في عمليات وأنظمة العمل الخاصة بنا' ، مضيفة: 'لدينا الآن أكثر من 100 موظف حالة والعمليات المؤتمتة'.

تم استلام ما مجموعه 141000 طلبًا منذ إطلاق البرنامج ولكن تم منح 3527 منهم فقط الأهلية ، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

لا يزال حوالي 255 أفغانيًا عملوا مع الجيش البريطاني ومؤهلين للانتقال إلى المملكة المتحدة مختبئين في أفغانستان. إلى جانب أفراد عائلاتهم المعالين ، يعني هذا أن هناك ما يقدر بـ1950 شخصًا عالقين في الدولة التي تديرها طالبان.

هناك 1400 شخص آخر تم قبولهم للقدوم إلى المملكة المتحدة عالقون في فنادق المفوضية العليا البريطانية في إسلام أباد ، باكستان - مع نقل 35 شخصًا فقط إلى المملكة المتحدة منذ 1 ديسمبر.

كما أن 490 شخصًا آخر مؤهلين بموجب مخطط الحكومة للأفغان المعرضين للخطر ، ACRS ، عالقون أيضًا في باكستان.

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