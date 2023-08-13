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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة موسمين

مدافع الأهلي ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يقيم حفل تكريم للاعب خلال الأسبوع الجاري، وسمير يتم تحضيره ليصبح كادرًا داخل النادي عقب اعتزاله".

وقررت إدارة النادى الأهلى إقامة حفل ضخم لتكريم الفرق الرياضية التى حققت بطولات فى موسم 2022ــ2023 والتى وصلت إلى 26 بطولة، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم الذى حصد 5 بطولات وهي: (السوبر المصرى بنسختيه والدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا وكأس مصر).

وحددت الإدارة يوم 23 أغسطس الحالى، موعدًا للحفل الكبير الذى سيشهد توجيه الدعوة لكل الفرق الرياضية التى حققت البطولات ورموز النادى فى كل الألعاب ورؤساء ومجالس إدارة النادى السابقين ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

سعد الدين سمير النادي الأهلي الأهلى سيراميكا كليوباترا

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