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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد التتويج بالبطولة العربية.. رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر السعودي

صدى البلد

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير النصر السعودي بعد تتويج الفريق بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

 

ونشر صورة لجماهير النصر السعودي، وعلق كاتبا: شكرا على دعمكم.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام: فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى، شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا، دعم رائع من معجبينا! أيضًا.. ملك لك.

 

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.

 

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