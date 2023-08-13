طلعت يوسف: القيمة المالية سبب رفض تدريب الجونة

تحدث طلعت يوسف لاعب الاتحاد السكندري السابق، عن سر رفض تدريب فريق الجونة بعدما تأهل للدوري الممتاز الموسم الجديد الذي ينطلق فى شهر سبتمبر المقبل.

وقال طلعت يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "من فترة قريبة تفاوض معي الجونة لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد فى الدورى الممتاز.

وأضاف طلعت يوسف: "اتفقت علي كل شئ سواء فى احتياجات فنية أو مالية للفريق والجهاز الفني، ولكن بعد أيام تم ابلاغي من فريق الجونة أن القيمة المالية التي تم وضعها للنادي وقت التفاوض ستكون أقل وهو ما جعلني أرفض ذلك.

وتابع: “أنا راضي تماما عن كل اختياراتي وجميع الفرق التي دربتها”.