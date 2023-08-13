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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بلقب البطولة العربية

ساديو ماني
ساديو ماني

احتفل السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي بتتويجه بلقب البطولة العربية بعد الفوز علي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية

وكتب ساديو ماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : كل شيء عن هذا،  أحسنتم ، يا أولاد .


تُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.

تفاصيل مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

فريق النصر كان المتسيد لأحداث الشوط الأول، لكن الفرصة الأولى كانت من نصيب الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الخامسة، بهجمة مرتدة لكنه سدد الكرة بعيدًا عن مرمى نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 13، نفذ مارسيلو بروزوفيتش ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، تصدى لها محمد العويس، لترتد الكرة لـ سيكو فوفانا الذي سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الدقيقة 19، أرسل ساديو ماني كرة عرضية من الجهة اليسرى بالمقاس على رأس بروزوفيتش، لكن العويس تصدى لتسديدته ببراعة.

وسدد عبدالله الخيبري كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الهلال تصدى لها العويس في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 51، تمكن الهلال من تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي ميشائيل بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها مالكوم من الجهة اليسرى.

ولعب النصر منقوصًا من الدقيقة 71 بعد حصول لاعبه عبدالإله العمري على البطاقة الحمراء بعد عركلته لـ مالكوم.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل هدف التعادل لـ النصر في الدقيقة 74 من متابعة لتمريرة زميله سلطان الغنام.

استمرت محاولات الهلال لاستغلال النقص العددي للاعبي النصر، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ليتجه الفريقان لخوض شوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 98 بضربة رأسية من متابعة لتسديدة زميله سيكو فوفانا التي ارتطمت بالعارضة.

وتعرض رونالدو للإصابة في الدقيقة 114 ليغادر الملعب.

استمرت محاولات الهلال للتعديل لكنهم فشلوا في ذلك رغم النقص العددي للنصر، ليحصد “العالمي” اللقب، ويُتوج رونالدو ببطولته الأولى مع النصر.

ساديو ماني النصر السعودي النصر الهلال كأس الملك سلمان

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