عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بتعرض محيط العاصمة السورية دمشق لعدوان إسرائيلي جديد، فجر اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني رفيع، أن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في العاصمة السورية ، واعترضت بعض الصواريخ ، فيما أصابت أخرى هدفها.

وقال المصدر الأمني ​​إن طواقم فنية وهندسية في الجيش السوري وصلت إلى أحد المواقع التي تعرضت للهجوم لتقييم الأضرار.

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أفادت، الاثنين الماضي ، بمقتل أربعة جنود وإصابة أربعة آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت إلى أن الهجمات تسببت في "أضرار مادية".