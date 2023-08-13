لتعويض حجازي.. راموس يوافق على الانضمام لاتحاد جدة

أكد رودي جاليتي، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موافقة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان السابق، على الانضمام لصفوف اتحاد جدة خلال الصيف الحالي.

وكتب جاليتي عبر حسابه على موقع “تويتر”:" سيرجيو راموس أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للانضمام إلى صفوفه وأكد شفهياً موافقته على الصفقة".

وأضاف:" الأمر الآن متروك لاتحاد جدة بشأن إنهاء كافة تفاصيل التعاقد التي تمت مناقشتها في السابق، وموعد الإعلان الرسمي".

ويستهدف اتحاد جدة التعاقد مع قلب دفاع بديلا للمصري أحمد حجازي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في آخر مباريات الموسم الماضي

يذكر أن اتحاد جدة أبرم صفتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بعد انتهاء عقودهما مع ريال مدريد وتشيلسي.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد غياب دام 14 عاما.