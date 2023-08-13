رضا حجازي يعلن أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم 2024 /2029

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن القضايا الأساسية التي تركز عليها استراتيجية تطوير التعليم 2024/2029.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن القضايا الأساسية التي تركز عليها استراتيجية تطوير التعليم 2024/2029 تتمثل في :

تنمية القيم واحترام الآخر في المناهج

اكتشاف وتنمية الموهوبين

تنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء

القضية السكانية في المناهج

علاج التسرب من التعليم

خفض نسبة الأمية

إحكام بنك الأسئلة

مشاركة المعلمين وتدريبهم على كيفية صياغة مفردات أسئلة الامتحانات.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

ويستهدف الحوار المجتمعي مناقشة الأولويات الأساسية للخطة، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات ، ووضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

ويتضمن برنامج ورشة العمل الجزء الاول "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية" ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

ويتناول الجزء الثاني عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والانصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

وعقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.