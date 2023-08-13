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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1512 طالبا يخوضون اختبارات مدرسة المتفوقين في المنوفية

مدير تعليم المنوفية
مدير تعليم المنوفية

تابع اليوم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، امتحانات مدارس المتفوقين stem.

رافقه محمد صحصاح مدير عام التعليم العام ،و ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية ،وهيثم بدران مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وزار الفولي قاعات التطوير التكنولوجي للاطمئنان علي سير الاختبارات المؤهلة لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem.

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الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للإختبار 1512طالب وطالبة تم توزيعهم بمعرفة الوزارة بقاعات الاختبارات بالمديرية ،وقاعات الرخصة الدولية ،وقاعات المدرسة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بشبين الكوم ،وقاعة بمدرسة سرس الليان المتميزة للغات ،وقاعة بمدرسة محمد عادل شبل الثانوية بالباجور، وقاعة بمدرسة تلا الثانوية الصناعية بإدارة تلا .

حيث تجري الاختبارات علي مدار 4 أيام متتالية موزعة علي النحو التالي :- السبت والاثنين للبنين ، الأحد و الثلاثاء للبنات ، وطمأن مدير التعليم، الطالبات وأصي بحل أي مشكلات تطرأ وقت حدوثها  .

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