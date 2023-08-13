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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيليان مبابي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

أعلن اللاعب أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق، عن عودة مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"عاجل - رسمياً:  كيليان مبابي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان، والنادي يعلنأنه  عاد بعد محادثات بناءة بين الطرفين".

وأكد رودي جاليتي، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موافقة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان السابق، على الانضمام لصفوف اتحاد جدة خلال الصيف الحالي.

وكتب جاليتي عبر حسابه على موقع “تويتر”:" سيرجيو راموس أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للانضمام إلى صفوفه وأكد شفهياً موافقته على الصفقة".

وأضاف:" الأمر الآن متروك لاتحاد جدة بشأن إنهاء كافة تفاصيل التعاقد التي تمت مناقشتها في السابق، وموعد الإعلان الرسمي".

اريس سان جيرمان أحمد حسن التواصل الإجتماعي فيس بوك باريس سان جيرمان

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