«حياة كريمة» .. كاتب صحفي: مصر أقامت مبادرة أسطورية |فيديو

أكد أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أن الجهد المبذل في المنيا تبعاً لمبادرة حياة كريمة، جهد هائل، مضيفاً أن مساحة المنيا تبلغ أكثر من 32 ألف كيلو متر، ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة لبنان.

تم إنشاء مجمعات تكنولوجية في المنيا

وأضاف "أحمد رفعت" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الجهد المبذول من مبادرة حياة كريمة في الصعيد هائل، مؤكداً أنه تمت إقامة مجمعات زراعية في سوهاج ، توفر على الفلاح الحصول على صحته من السماد، كارت النقابة.



وأشار الكاتب الصحفي إلى، أنه تم إنشاء مجمعات تكنولوجية في المنيا ، لافتاً إلى أن مصر أقامت مبادرة أسطورية، و هي مبادرة حياة كريمة، تعوض الشعب المصري ما فاته، و تضمن له مستقبل أسعد و أفضل.