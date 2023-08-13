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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أقل وإيربودز هدية.. عرض قوى لشراء أحدث هواتف أوبو Reno

مواصفات جوال أوبو
مواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro

تقدّم مواقع التجارة الإلكترونية  باستمرار عروض مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

عرض مغرٍ على جوال أوبو Reno 10 Pro

ولحسن الحظ، حصل جوال أوبو الجديد الذي ينطلق تحت اسم Reno 10 Pro، على تخفيض كبير في أسعاره مما جعله في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، مع عرض غير مسبوق على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

 

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ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من أوبو Reno 10 Pro، ثنائي الشريحة باللون البنفسجي بسعة 12 + 256 جيجابايت للبيع في الإمارات، في عرض قوى مع السماعة اللاسلكية "Enco Buds 2" ومكبر صوت ذكي وضمان لمدة 12 شهرا، مقابل سعر حوالى 1937 درهم إماراتي.

عرض مغرٍ على جوال أوبو Reno 10 Pro

مواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro

يأتي جوال أوبو Reno 10 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، وبدقة 1080 x 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويحزم جوال أوبو Reno 10 Pro، على بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي سريع بقدرة 80 وات، ويتم شحن الهاتف عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدمColorOS 13.1 المستندة على نظام التشغيل Android 13.

ويتم تشغيل جوال أوبو Reno 10 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 778G، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويمتاز جوال أوبو Reno 10 Pro، بـ 4 كاميرات الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

مواصفات جوال أوبو Reno 10 Pro
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