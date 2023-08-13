عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبريل2024.. مصر تنظم أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بمشاركة 20 دولة

صدى البلد

تنظم  مصر بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم للساق الواحدة خلال الفترة من 16 الي 26 إبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة حسبما أعلن الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ليتم الإعلان رسميا عن استضافة مصر للبطولة للمرة الاولي.

وأعلن  مصطفي عثمان نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تعيين محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية ورئيس لجنة كرة القدم بالاتحاد العربي لرياضات اصحاب الهمم وسارة سمير عضو لجنة كرة القدم باللجنة البارالمبية اعضاء بالاتحاد الافريقي لكرة القدم.

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

مصر تنظم أمم أفريقيا بمشاركة 20 دولة

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي للاعلان عن تعيين المدير الفني التركي الجديد للمنتخب ايفران ياونيك والذي تولي الادارة الفنية للمنتخب استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية التي تنظمها مصر إبريل المقبل 2024 بمشاركة 20 دولة.

وأكد  المدير الفني التركي لمنتخب مصر علي سعادته بتولي الفريق مشيدا بالدعم المالي والفني للمنتخب ووعد بتحقيق طموحات اللاعبين وكل الاجهزة الرياضية الداعمة لنشاط كرة القدم للساق الواحدة مشيرا الي اهمية زيادة الفرق بالاندية المصرية .

من جانبها قالت سارة سمير عضو اللجنة البارالمبية و مسؤول لجنة التطوير بالكاف اننا بدانا الطريق بمنظومة ادارية وفنية لتحقيق تطلعات الشباب ونشر اللعبة في مختلف المناطق لتقديم منظومة ناجحة علي كافة المستويات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية

وأكد محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية لنشاط كرة القدم للساق الواحدة باللجنة البارالمبية علي تقديم كافة سيل الدعم لنجاح منظومة كرة القدم للساق الواحدة في مصر وتشجيع الشباب واصحاب الهمم علي المشاركة واكتشاف المواهب قائلا ان القادم افضل للعبة 
ووجه محمد عادل الشكر لمنظومة الرياضة في مصر وللدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وكل الداعمين للرياضة في مصر 
شارك في الموتمر المهندس خالد عبد الحفيظ امين صندوق الاتحاد الافريقي في كرة القدم للساق الواحده و الدكتور وليد الملاح رئيس روابط للاستثمار الرياضي والدكتور هيثم الملاح واللاعبين بمنتخب مصر للساق الواحدة.

مصر كاس امم افريقيا اللجنة البارالمبية المصرية كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية ؟

موضوعات متعلقة

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

3 عروض.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رحيل شيكابالا عن الزمالك

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ