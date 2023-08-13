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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافس ترامب يطلق مفاجأة: أمريكا تعتمد على الصين بشكل كبير

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

حذر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي، من أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين، معتبرا أن ذلك عامل خطر كبير، وفق ما ذكرت  صحيفة بوليتيكو.

جاء ذلك خلال حضوره مؤتمرا جماهيريا بولاية أيوا الأمريكية. 

قال راماسوامي، إنه إذا تم انتخابه فإنه سوف يحيد بقوة سطوة البلاد الأخرى (الصين) على الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

وخلال الحشد، خاطب راماسوامي حاكم ولاية أيوا، كيم رينولدز وقال: "إذا كان توماس جيفرسون، رئيسي المفضل ( رئيس أمريكي) ، على قيد الحياة اليوم ، فإن إعلان الاستقلال الذي سيوقعه هو إعلان الاستقلال عن الصين الشيوعية.. وهذا سيكون إعلان الاستقلال الذي سأوقعه إذا أصبحت الرئيس القادم ".

اعتبر المرشح الجمهوري أن الاعتماد على الصين خطر على بلاده، مشيرا إلى أن ذلك الاعتماد يجعل أمريكا تخاف وتهاب الصين.

قال راماسوامي :"لو كانت روسيا ، لكنا شددنا العقوبات. لم نفعل ذلك مع الصين. تريد أن تعرف لماذا؟ هذا لأننا خائفون. ... نحن خائفون لأننا نعتمد عليهم ".

واعتبر، أن تصنيع الصين، وملكية تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي TikTok والديون الأمريكية ، كلها تساهم في خضوع الولايات المتحدة للرئيس الصيني شي جين بينج.

TikTok إعلان الاستقلال التواصل الاجتماعي المرشح الجمهوري الولايات المتحدة توماس جيفرسون فيفيك راماسوامي ولاية أيوا الأمريكية لرئيس الصيني شي جين بينج

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