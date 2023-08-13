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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هشام حنفي: الموسم الأول من «كابيتانو مصر» حقق طفرة بدعم الرئيس والشركة المتحدة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

قال هشام حنفي، نجم منتخب مصر السابق، إن مشروع كابيتانو مصر في محافظة المنيا شهد إقبالًا كبيرا من الراغبين في خوض الاختبارات التي شهدت تواجدًا مكثفًا منذ الساعة السابعة صباحًا، إذ تقف طوابير بطول الملعب للالتحاق بالاختبارات.

تغطية كبيرة لمشروع كابيتانو مصر في المنيا

وأشاد هشام حنفي بالتنظيم الرائع لمشروع كابيتانو مصر، مؤكدًا أن الموسم الأول من مشروع كابيتانو مصر، حقق طفرة كبيرة، خاصة مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنافسات الموسم الأول، بخلاف الاهتمام اللا محدود من شركة المتحدة للخدمات الإعلانية ووزارة الشباب والرياضة.

وقال أشرف يوسف، لاعب منتخب مصر سابقًا: “هناك تغطية كبيرة لمشروع كابيتانو مصر في المنيا، وأتمنى نجاحه وخروج عدد كبير من اللاعبين، كما أن المشروع سيخرج لاعبين كثيرين ويحتاج الصبر لنجاح المشروع وإخراج عدة محترفين وتكرار تجربة محمد صلاح في أوروبا”.

 

كابيتانو كابيتانو مصر محافظة المنيا منتخب مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة

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