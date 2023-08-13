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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الميني فوتبول يعلن انطلاق بطولة الدوري موسم 2023 / 2024

صدى البلد

واصل قطار الميني فوتبول المصري نجاحه وانطلاقه ليلة أمس السبت  للموسم الرابع علي التوالي، حيث أعلن مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الاتحاد العربي أحمد سمير سليمان الموسم الرابع عن إطلاق بطولة الدوري الممتاز للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) موسم 2023 /2024 بملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت .

البداية كانت بمباراة نادي حابي وفريق العسايلة والتي انتهت بفوز نادي حابي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، والبداية كانت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم بروتوكول بداية المباراة.

وقام رئيس الاتحاد أحمد سمير بركلة بداية المباراة إيذانا بإطلاق بطولة الدوري الممتاز . 

راقب المباراة محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات الرئيسية وأدار المباراة طاقم حكام مكون من الحكم خالد أمين الحكم أشرف حسن حفني الحكم طاهر محمد محمود.

وعقب ختام المباراة وبروتكول الختام قام رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير  بتهنئة اللاعب خالد عزت لاعب فريق نادي حابب صاحب أول هدف في بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم وكذلك اللاعب عادل مجدي كامل لاعب نادي حابي صاحب أول سوبر هاتريك في الدوري الممتاز موسم 2023 /2024 وكذلك اللاعب محمد سلامة حارس مرمي حابي أحسن حارس مرمي في المباراة .

كما هنأ رئيس الاتحاد أحمد سمير لاعبي فريق العسايلة اللاعب أحمد عادل واللاعب عبد السلام السباعي لتميزهم خلال مباراة افتتاح الدوري الممتاز أمام نادي حابي صحبة زملائهم  متمنيا التوفيق لكل اللاعبين.

شهدت مباراة حضور العديد من الشخصيات الدكتور أحمد عاشور عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للتطوع بجامعة الدول العربية ووحيد عبد الغني المدير التنفيذي للإتحاد ومحمد نصر ووليد الغندور ومحمد إبراهيم وعديد الشخصيات .

الجدير بالذكر أن قرعة النسخة الرابعة من الدوري الممتاز للميني فوتبول أقيمت يوم الإثنين الماضي 7 أغسطس  بمركز التعليم المدني بالجزيرة ويشارك في النسخة الرابعة من الدوري الممتاز للميني فوتبول 42 فريقا بين نادي وأكاديمية ومركز شباب قسمت إلى ست مجموعات بحسب التقسيم الجغرافي ، تضم المجموعة الأولى 7 فرق ، والمجموع الثانية 8 فرق ، والمجموع الثالثة 8 فرق ، و المجموعة الرابعة 6 فرق ، والمجموعة الخامسة 6 فرق  وأخيرا المجموعة السادسة 6 فرق . 

وعقب انتهاء المرحلة الأولى من الدوري يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية والتي سوف تضم  12 فريقا.

من جانبه أكد أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الإتحاد المصري للميني فوتبول ، أن الموسم الرابع للدوري الممتاز للميني فوتبول يعد  موسما استثنائياً نظرا للإسستعداد للمشاركة في كأس العالم أكتوبر القادم بالإمارات العربية المتحدة - إمارة رأس الخيمة  وهو ما جعل الإتحاد يقوم بتصعيد فرق الدرجة الثانية صحبة فرق الدوري الممتاز ليكون لدينا قاعدة أكبر لاختيار أفضل اللاعبين في مصر للإنضمام للمنتخب والمشاركة في كأس العالم .

وشدد سمير على أن باب المنتخب مفتوح للجميع ، وانه على جميع اللاعبين بذل قصارى جهدهم لتكون لديهم الفرصة لنيل شرف ارتداء قميص منتخب مصر وتمثيلها في كأس العالم بالإمارات أكتوبر القادم.

وتابع : اتحاد الميني فوتبول هدفه الرئيسي ليس الرياضة فحسب بل بناء الإنسان المصري وذلك على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل ، وبالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

واختتم سمير تصريحاته بأن قطار الميني فوتبول لن يتوقف وسيستمر في السير بسرعة وقوة، وقريبا سيتم الإعلان عن عدد من البطولات سوف تستضيفها مصر تجعل أنظار العالم تتجه نحوها بين نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل .

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