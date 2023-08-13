ناقدة فنية توجه نصيحة لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بشأن أعمالهم الأخيرة

ترى الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن الفنان أحمد العوضي من الأفضل أن ينفصل فنيا عن الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عدة الأعمال التي قدموها سويا خلال الفترة الماضية، موضحة أن الانفصال الفني بين كلا النجمين في الفترة المقبلة سيكون مميز ويصب في مصلحتهما.

ناقدة فنية: يجب انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز فنيا

وأضافت "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى ذكي لا يقدمان أعمال فنية مع بعضهم البعض منذ أن تزوجوا بسنوات عديدة، وهذا هو نوع من الذكاء الفني لكلا النجمين، لكن ما يحدث بين الفنان أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز أمر يوضح أنه لا يوجد نضج فني.

وتابعت الناقدة الفنية: "الفنان أحمد العوضي أنه يطلع يقعد يغازل ياسمين عبد العزيز وأنه بيحبها وغيره كلام مفهوش أي نضج على الإطلاق، نور الشريف الله يرحمه مكنش بيطلع مع بوسي قد ما بيطلع مع ممثلات تانيين منهم نورا شقيقتها، وده أمر مهم جدا للفنان، ميرضاش يطلع مع مراته ولما بيتسأل يقولهم الناس عارفة أني دي مراتي".

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي قد ظهر مؤخرًا مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في دراما شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "ضرب نار" والذي حقق نجاحا واسعا في الشارع المصري فور نزوله خلال شهر رمضان.