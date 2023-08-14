عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ما مهام رئيس جهاز المصري للملكية الفكرية بعد تصديق الرئيس السيسى؟ تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية وذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على  القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية فيما يلى:

 

اختصاصات رئيس جهاز الملكية الفكرية

المادة (٩):

يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه، وعن سير أعماله فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

 

 

1)     إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية.

2)     متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.

3)     التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

4)     الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يُقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

5)     الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.

6)     تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، ووفقًا لما يقرره مجلس الإدارة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

7)     تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز.

8)     الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

9) إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وإجراءات فحص المخالفة، وذلك كُله بعد موافقة مجلس الإدارة.

10) ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز.

ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بهمام محددة، وله أن يفوض نائبه أو أيًا من مديري المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته.

ويُمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز.

الهيئات العامة الرئيس السيسي المصالح الحكومية الملكية الفكرية الموارد البشرية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

ترشيحاتنا

تذبذب فى الأسعار.. ماذا يحدث فى أسعار كرتونة البيض؟

ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس الليلة

مستقر منذ 5 أشهر.. سعر الدولار رسميا في مصر اليوم

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

تكلفة السماعة 40 ألف جنيه.. عم مصطفي يستغيث لمساعدة أولاده الصم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دجاج بالساور كريم و المشروم

مصري يتزوج ملكة جمال تونس| ما القصة؟

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ