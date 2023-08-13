تلفزيون صيني يبرز زيارة صدي البلد لمنطقة شينجيانج

أذاع تلفزيون منطقة "شينجياج" الصينية تقريرا، عن زيارة قام بها وقد من الصحفيين المصريين إلي المنطقة حيث زار الوفد شركات اقتصادية وزراعية هامة.

وأكد مازن إسلام، صحفي بموقع صدي البلد خلال مقابلة صحفية أجراها معه تلفزيون "شينجيانج" باللغة الصينية، أن العلاقات الصينية المصرية تمر بأزهى فتراتها، خاصة في ظل القيادة الحكيمة لرئيسا البلدين".

وقال أيضا، "إذا أتيحت لي الفرصة لزيارة الصين مرة أخري، فستكون مقاطعة شينجيانج هي محطتي الأولي، لما تتمتع به المقاطعة من طبيعة جذابة، وشعب ودود".

وقد نظمت السفارة الصينية بالقاهرة زيارة لوفد من الصحفيين المصريين والهيئة العامة للاستعلامات في وقت سابق هذا الشهر.

وزار الوفد مدن مختلفة في الصين، منها بكين وشينجن وشينجيانج وجوانجتشو.

وزار الوفد المصري، العديد من الأماكن الهامة في الصين، وأجري اجتماعات مع التلفزيون والصحف الرسمية في بكين.