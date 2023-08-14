المخرج عمر عبدالعزيز يوجه رسالة قوية لـ "أحمد حلمي وهنيدي وسعد ومكي

أكد المخرج عمر عبدالعزيز ان الكوميديا لا تعتمد على الموهبة فقط وانما هناك امكانيات وتكوين جسدي يجب ان يتمتع بهما الكوميديان، معلنا عن رغبته في العمل مع الفنان محمد صبحي، قائلا: صبحي ممثل يمتلك هم الفنان.



ووجه عبدالعزيز في لقائه مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة الماع مساء اليوم الاحد عبر فضائية etc رسالة للفنانان محمد هنيدي واحمد حلمي قائلا: هنيدي دخل في السن "الله يكون في عونه" لا يستطيع ان يؤدي دور اب، ولا ابن، وبالتالي عليه ان يفكر في موضوعات خارج الصندوق تصلح لسنه، وكذلك احمد حلمي رغم ذكائه وانتقاء موضوعاته بشده ، لكن نصيحتي له انه يختار موضوعات غريبة ويخرج عن جو العائلة، لا يؤدي دور اب ولا ابن .



واوضح أن الفنان حسن يوسف واجه مشكلة انه وظف الولد الشقي، في وقت ما لا استطيع تصديقه كأب، ولا استطيع تصديقه طالب جامعي، عكس رشدي اباظة لما عمل "الرجل التاني" كان 32 سنة وصدقت انه رجل في 55 سنة، وهذا يعود للتكوين الجسدي .



ونصح الفنان احمد مكي الخروج من دور الكبير اوي، لابد من التغيير، فقضاء 8 سنوات من عمرك في شخصية واحدة كثير جدا ، فالنمطية ليست امر لطيف في الكوميديا.



وعن محمد سعد قال محمد سعد كويس جدا ، بس سيب حد يفكر لك يا سعد مش عيب، المصيبة في بعض الاجيال انهم يفكروا في السيناريو والفكرة والاخراج وعايزين ينتجوا ويكسبوا كمان "كنوا شوية" .



