اللواء ناجح زكي: جهاز الملكية الفكرية حافز للإنتاج التكنولوجي والبحثي والفكري.. فيديو

تحدث اللواء ناجح زكي، مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، عن توقيع الرئيس السيسي قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وقال اللواء ناجح زكي، مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هذا الموضوع بدأ عام 2020، بصدور توجيه من الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لدارسة هذا الموضوع، وتم تشكيل اللجنة من مجلس الوزراء وممثلي كافة الجهات الحكومية".

وأضاف اللواء ناجح زكي، مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا،: "كان من أهم نتائج هذه اللجنة إطلاق أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وهذا تعظيم كبير لدور مصر الريادي الداعم دائما للبعد التنموي"، لافتا: "في عام 22 يونيو 2023 أقر مجلس النواب المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية".

وأكد اللواء ناجح زكي، مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا،: "الدولة اهتمت اهتمام بالغ الأهمية بهذه المنظومة واعتبرتها أحد ركائز الاقتصادية والثقافية التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل"، موضحا: "الجهاز المصري للملكية الفكرية حافز كبير للإنتاج التكنولوجي والإنتاج الفكري والثقافي".

