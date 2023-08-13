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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق السيسى|برلمانية توضح أهمية حماية الملكية الفكرية فى منع ضياع الحقوق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، توقيع الرئيس السيسى على قانون إنشاء جهاز مصرى للملكية الفكرية، قائلة:" مِلَفّ الملكية الفكرية هام للغاية".

وأكدت “مبروك” فى حوار لها لـ"صدى البلد"، أن هناك إدارة متخصصة بالملكية الفكرية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكن وجود مجلس مصري لحماية الملكية الفكرية ضرورة لمنع ضياع حقوق الباحثين والمفكرين والمبدعين، فالملكية الفكرية خلال الفترة الماضية كانت شبه ضائعة ولا يوجد رادع كاف لمن يقوم بسرقة ملكية تراث أو فن فهناك عدد من الأشخاص يعتقدون أن أعمال الفنانين الذين فارقوا الحياة متاحة لأي شخص.

الفنانة أم كلثوم والملكية الفكرية

وتابعت النائبة حديثها قائله:"الفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم كوكب الشرق ليست مجرد فنانة ولكنها جزء من تاريخ مصر، والدولة أعطتها الفرصة للوصول إلى أن تكون جزءًا من التاريخ، والبعض يعتقد أن أعمالها متاحة بمجرد وفاتها ولكن ذلك غير صحيح فحقوقها محفوظة كاملة للورثة".

النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق فى حوار لها لـ"صدى البلد
الاذاعة المصرية الرئيس السيسي الراحلة أم كلثوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الملكية الفكرية النائبة نادية مبروك

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