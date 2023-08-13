نادية مبروك: جلسات الحوار الوطنى تدار بشكل جيد وبدون خطوط حمراء

أكدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني هو خطوة اتخذها الرئيس السيسي في توقيت مهم جدا، فهذا التوقيت كان المجتمع المصري يحتاج إلى التحاور الجاد والتحدث عن المشاكل والتحديات التي تواجه مصر وشعبها بكل وضوح بجميع المحاور التي تهم المواطن والدولة.

بدون حواجز ولا خطوط حمراء

وقالت “مبروك” فى حوار لها لـ"صدى البلد"، إن جلسات الحوار الوطني تدار بشكل جيد وبدون حواجز ولا خطوط حمراء وحتى من قبل عرض نتائج الحوار على الرئيس السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتة إلى أن الرئيس السيسي اتخذ حزمة من القرارات قبل رفعها إليه من جانب الحوار الوطني مثل الإفراج عن المحبوسين.

وأوضحت النائبة، أن الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة له أهمية كبيرة في تنمية المجتمع سواء المحور المجتمعي الذي يختص بقضايا الأسرة والمرأة وغيرها من القضايا المهمة سواء في المحور المجتمعي أم غيرها من المحاور الثلاثة.

وتوقعت النائبة وجود حَراك في المجتمع بالكامل فور انتهاء الحُوَار الوطني ورفع نتائجه إلى الرئيس السيسي لاتخاذ اللازم بناء على التوصيات التي تمت خلاله، خصوصا في ظل وجود قامات كبيرة من المختصين في جميع المجالات المختلفة من الشباب والخبرات المختلفة ونحن نتابع الحُوَار بشكل مستمر.