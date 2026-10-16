قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
مين أحلى؟.. الترتر والأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا
دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور
حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح
القدس خط أحمر.. مصر و18دولة تدين افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر
سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. ارتفاع جديد
وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية وأولويات التنمية
وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم
وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور

حريق قاعة أفراح بقنا
حريق قاعة أفراح بقنا
يوسف رجب

شهدت منطقة الشادر بنجع حمادى شمال قنا، اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح، نتج عنه تلفيات كبيرة بالقاعة، دون أن يسفر عن أى إصابات أو ضحايا بين المواطنين.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق داخل قاعة الأفراح، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، والدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبدأت جهودها لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة، وتمكنت من السيطرة على النيران والحد من تداعيات الحادث، دون وقوع أي ضحايا أو إصابات بشرية.
 

وأسفر الحادث عن خسائر مادية كبيرة داخل القاعة، وفقًا للمعلومات الأولية، وتجري الجهات المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتحديد حجم التلفيات والخسائر التي لحقت بالقاعة، فضلًا عن التحقق من ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.


قنا اندلاع حريق قاعة أفراح الحماية المدنية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

باراك أوباما

أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

ترشيحاتنا

قراءة القرآن الكريم

هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

مسجد جديد

اليوم الجمعة.. الأوقاف تفتتح 20 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الأمن الفكري استقرار مجتمعي ووطني.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد