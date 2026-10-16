دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور

شهدت منطقة الشادر بنجع حمادى شمال قنا، اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح، نتج عنه تلفيات كبيرة بالقاعة، دون أن يسفر عن أى إصابات أو ضحايا بين المواطنين.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق داخل قاعة الأفراح، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، والدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبدأت جهودها لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة، وتمكنت من السيطرة على النيران والحد من تداعيات الحادث، دون وقوع أي ضحايا أو إصابات بشرية.



وأسفر الحادث عن خسائر مادية كبيرة داخل القاعة، وفقًا للمعلومات الأولية، وتجري الجهات المعنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتحديد حجم التلفيات والخسائر التي لحقت بالقاعة، فضلًا عن التحقق من ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



