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وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية بأنها “وصمة عار”.

وفي حديثه لقناة "نيوزماكس" (Newsmax) رداً على سؤال حول الهجمات الأخيرة التي شنتها كييف، قال ترامب: "حسناً، أعتقد أن هذا أمر مخزٍ"، مضيفاً أن هذه الهجمات تؤدي إلى رفع أسعار الطاقة على مستوى العالم.

جاء ذلك بعد أن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإستئناف الهجمات على مصافي النفط التابعة لفلاديمير بوتين، معرباً في الوقت ذاته عن غضبه مما وصفه بـ "خيانة" ترامب، في وقت تشهد فيه أوكرانيا هجمات روسية مكثفة.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال الزعيم الأوكراني إن وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع إضعاف خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" (Starlink)، يشكل خطراً على المدنيين.

وقال زيلينسكي بنبرة تحدٍ: "لقد رُفع الحظر على مهاجمة المصافي. انتهى الأمر".

ويوم الخميس، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة ريازان الروسية باندلاع حريق في مصفاة نفط رئيسية؛ وهي أول ضربة أوكرانية لمنشأة طاقة منذ أن أعلن ترامب يوم الأحد عن "هدنة في قطاع الطاقة" بشكل مفاجئ.

وفي سياق متصل، اندلعت النيران مجدداً وبشكل كثيف في محطة للوقود بمدينة روستوف على الدون، جنوبي روسيا، بعد أن كانت قد اشتعلت فيها النيران على مدار الأيام الخمسة الماضية.

وكان زيلينسكي أوقف الهجمات على منشآت الطاقة لمدة ثلاثة أيام استجابةً لرغبة الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه سيستأنفها الآن، نظراً لأن بوتين لا يزال يواصل هجماته على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

ترامب زيلينسكي مصاف النفط الروسية أوكرانيا ستارلينك

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