موجز السوشيال| مي حلمي تعلق على مفاوضات الهلال مع نيمار.. وجنا دياب تثير الجدل مع صديقها

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شاركت جنا عمرو دياب، ستوري جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت جنا مع صديقها في صورة رومانسية تجمعهم أثارت الجدل من جديد.

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "نحن كشعب مصري فرحانين بالدوري السعودي وتواجد نجوم العالم هذا العام في دولة عربية نحبها"..

شاركت الإعلامية مي حلمي، تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

‏وكتبت: "نيمار صفقه غير مربحه للهلال ده بيتصاب اكتر مابيلعب وفلوس علي الفاضي وفي الاخر هيقعد علي الدكه او يتمشي في الملعب يتكعبل في ظلطه يقول اتصبت لحد مايخلص عقده".