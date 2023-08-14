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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل حملة «دحر التلوث البلاستيكي» البيئية في مدينة الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استكملت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر "إدارة الاعلام والتثقيف البيئى"، حملاتها "دحر التلوث البلاستيكي" لنشر الوعي الثقافي بين المواطنين بمدينة الغردقة.


وعقدت أمسية ثقافية توعوية بحديقة الأسرة بالغردقة، عن الآثار السلبية للبلاستيك أحادي الاستخدام، وأهمية تبني ثقافة الأكياس والمنتجات صديقة البيئة، وذلك تماشيا مع السياسة التى تنتهجها الإدارة العامة لشئون البيئة برئاسة اللواء إيهاب شنن، وأهمية غرس السلوك البيئي الصحيح. 

 

وفى سياق اخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن مشاركة 5 من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ على مستوى محافظة البحر الأحمر، في  فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

 

ويحمل النموذج شعار الواقع السياسي والاقتصادى المصرى "رؤى - فرص- تحديات" بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 16 أغسطس الجاري في القاهرة. 
 

إدارة الإعلام والتثقيف البيئي الإدارة العامة لشئون البيئة الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر الإدارة العامة الآثار السلبية للبلاستيك التلوث البلاستيكي

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