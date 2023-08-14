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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض أمح الدولي وأسباب الإصابة به| تفاصيل

صدى البلد

تعرض مشجع الأهلي المشهور لوعكة صحية شديدة بسبب غيبوبة سكر أدت إلى إصابته بنزيف في المخ. 

 

وقال الدكتور أحمد حسين الشيخ اختصاصي المخ والأعصاب علي  صفحته الشخصية إن  نزيف المخ هو مرض خطير لأنه ممكن يسبب إعاقة أو وفاة لا قدر الله. 

والسبب أن النزيف يضغط على المخ نتيجة وجود عظم الجمجمة الخارجي.

والنزيف ينقسم على حسب مكانه 
 
 نزيف خارج الأغشية السحائية 
 أو داخل الأغشية السحائية 
 أو داخل المخ نفسه
 أو في بطينات المخ التي  هي عبارة عن حجرات داخل المخ.

 أسباب نزيف المخ كتير، وأشهرها :

 الحوادث والإصابات المباشرة على الرأس 
ارتفاع ضغط الدم 

 التمددات الشريانية والوحمات الشريانية 
 الأورام
 بعض أمراض الدم والسيولة

وهنا الوقت مهم جدا ولازم تلحق تستشير طبيب جراح مخ وأعصاب بسرعة عشان تعرف إذا كان نوع النزيف هيستفيد من الجراحة ولا مش محتاج جراحة.

 

الدكتور أحمد حسين المخ والاعصاب امح الدولي وعكه صحية شديدة النزيف الشريان ارتفاع ضغط الدم

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