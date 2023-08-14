شام الذهبي تهنئ زوجها بعيد ميلاده على إنستجرام

هنأت شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة زوجها بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وظهرت شام في الصور برفقة زوجها وعلقت قائله:"عيد ميلاد سعيد يارجل ياوسيم لا اطيق الانتظار لبدء عائله معك".



وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 30 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرحالأغنيةعبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في 23 ديسمبر الماضي.





كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.