عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطلق مسابقة تصميم الهوية التجارية لأسواق المزارعين لطرح المنتجات للمستهلكين.. تفاصيل

صدى البلد

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية مسابقة تصميم أفضل شعار وهوية بصرية تعكس أهداف مشروع "أسواق المزارعين" في مصر، وذلك دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التموين شروط المسابقة  حيث تتلخص  فكرة مشروع أسواق المزارعين من بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملاً للأسواق الصناعية والزراعية الكبرى وذلك بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام والذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق ويعمل علي تعظيم ارباح المزارع.

يأتي  في ضوء توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية والتي ستؤثر بالإيجاب بشكل مباشر على النظام الزراعي وحدوث التقارب المنشود  بين الريف والحضر وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمزارعين وقطاع الإنتاج الزراعي لتنمية الاقتصاد الزراعي وكذلك تنمية فكر ورياده الاعمال لدى المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية المحلية الاصيلة حيث سيتم إقامة اسواق المزارعين في عدد من المحافظات لطرح المنتجات الزراعية مباشرة من المذراعين  الى المستهلك مما سيعزز التواصل بين المزارع والمستهلك ويقل الفجوة الثقافية بين الريف والحضر  .

وتتضمن أهداف المشروع  إلى توفير واتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين الى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالاسواق باسعار جيدة و تعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية إحترافية زيادة وتحسين اسواق المزارعين واصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام ادارى كفء يخدم كافة المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.

الفئات المستهدفة

المزارعون والمنتجون المحليون والمستهلكون من المجتمع والجمعيات الزراعية اضافة الى العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

شروط التصميم الفائز:

·         أن يكون التصميم معبراً بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع "أسواق المزارعين".

·         أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

·         أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

·         يجب أن يحتوى التصميم عبارة "أسواق المزارعين" و Farmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

·         أن يكون التصميم مبتكراً ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

·         أن لايكون التصميم مشابهاً أو مقارباً لأي تصميمات أخرى.

·         أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

·         أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

·         أن يكون التصميم مراعياً لكافة الاستخدامات في كافة الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

·         أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة بالإضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

·         أن يكون التصميم مناسباً للاستخدام بشكل أفقي و عمودي.

·         أن يتضمن العرض شرحاً لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

·         أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة %20 من مساحة الإطار.

·         أن يشتمل العرض المقدم على كافة بيانات التواصل مع المصمم.

·         يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

·         يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

·         يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

خامساً الجوائز:

سيتم تخصيص مكافأة مالية لأفضل ثلاث تصميمات وفقاً للآتي:

- الجائزة الاولى مبلغ  75 الف جنيه

- الجائزة الثانية  مبلغ وقدرة  40 اف جنيه

- الجائزة الثالثة مبلغ وقدرة  35 ألف جنيه

يمكن للأفراد او الشركات المصرية التقدم بالاشتراك  في المسابقة وان تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل او تقديمها في مسابقات أخرى وان تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه  وتعود ملكية التصميم بالكامل لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع احتفاظها بالحق في اجراء اى تعديل مستقبلي على التصميم دون الرجوع الى المصمم كطما سيتم استبعاد اى مشاركة يتم نشرها قب الإعلان الرسمي ويتم الاستفسار على البريد الإليكتروني " [email protected]، وان اخر موعد لاستلام المشاركات يوم 17 أغسطس الجارى

الإبداع والابتكار اقتصاد التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التنمية المستدامة التجارة الداخلية الاقتصاد الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أنا وطليقي في الأوضة والأمن جابني | تطور مثير في قضية أم زياد

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

ترشيحاتنا

اشتية: تعيين السعودية سفيرا لدى فلسطين يحمل دلالات مهمة

الأهلي يحدد شرطين للموافقة على رحيل محمد شريف للخليج السعوي

خلاف حاد في الأهلي .. نجل سيد معوض يثير أزمة| وجدّه يرفض رحيله

ارتفاع الحدود الدنيا للكليات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الأدبية

90.5 % للطب.. والأسنان والصيدلة أقل من 90% .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

الملك عبد الله الثاني يصل إلى العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

طبيبة تكشف الفرق بين مستكة الأكل ومستكة البخور واللبان الدكر

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ