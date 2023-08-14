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برلمان

برلمانى: الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل يعكس جدية الدولة

النائب عمرو القطامي،
النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة يؤكد الجدية من قبل الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم افضل مستوى للرعاية الطبية.

وأشاد القطامي فى بيان صحفى له ، بمتابعة الجهود والخطوات المبذولة على الأرض من قبل الوزارة في المنظومة بداية من الخدمات وجودتها والبنية التحتية والنتائج وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمة في المحافظات التى بدأت فيها المنظومة إضافة إلى الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية في عدد من المحافظات والوقوف على مدى جاهزية البنية التحتية بها لتلاشى أية عقبات قد تواجه المنظومة فى المستقبل، وهذا يؤكد ان الوزارة تعمل بخطوات استباقية وهذا لم يكن موجودا في العصور السابقة.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عددا من المحاور العامة والرئيسية وذلك وفقا لتصريحات وزير الصحة، تتمثل في التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي، وهذا يؤكد ان العمل يسير وفق أطر وخطط منظمة لضمان نجاح المنظومة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التأمين الصحي الشامل  يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، ويستفيد المواطنون بنظام التأمين الصحي المتاح بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

التامين الصحي الشامل المرحلة الثانية المنظومة الصحية المحافظات البنية التحتية

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