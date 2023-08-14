محافظ المنوفية يشدد على تسريع معدلات الإنجاز للأعمال المتبقية بمشروعات "حياة كريمة"



شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الشهداء وأشمون .

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى " حياة كريمة "للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد موسي واللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، ومديري المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، وعدد من الجهات المعنية، ومديري الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمكتب الفنى بالديوان العام.



وخلال الاجتماع ، تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات ومنها البريد والسجل المدنى والشهر العقارى والتموين والتضامن الاجتماعى والصحة ومراكز الشباب بنطاق مركزي أشمون والشهداء، والوقوف على الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها للعمل على تذليلها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية .



ووجه المحافظ مدير الشركة المصرية للاتصالات فرع المنوفية بسرعة تلافي كافة الملاحظات الخاصة بتشغيل خطوط الفايبر وربطها على الشبكة الرئيسية وذلك تمهيدا لبدء الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدماً في الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "كونه مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم.



من جانبه أكد اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية أن محافظة المنوفية من أولى المحافظات التى تم تسليم أكبر عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بها مشيدا بجهود المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع بمحافظة المنوفية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات إنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية ضرورة إجراء الصيانة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات وذلك للحفاظ على مستويات العمل بها وكذا الحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري لها، مؤكدا أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة تماشياً مع رؤية مصر 2030.