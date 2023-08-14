عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على تسريع معدلات الإنجاز للأعمال المتبقية بمشروعات "حياة كريمة"

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية


شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزي الشهداء وأشمون .

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى " حياة كريمة "للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد موسي واللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، ومديري المديريات الخدمية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ،  وعدد من الجهات المعنية، ومديري الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمكتب الفنى بالديوان العام.

صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي المجاني على 1677 مواطنا بقافلة علاجية

بنسبة 100%.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس


وخلال الاجتماع ، تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم  لها بمختلف القطاعات ومنها  البريد والسجل المدنى والشهر العقارى والتموين والتضامن الاجتماعى والصحة ومراكز الشباب بنطاق مركزي أشمون والشهداء، والوقوف على الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها للعمل على تذليلها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية .


ووجه المحافظ مدير الشركة المصرية للاتصالات فرع المنوفية بسرعة تلافي كافة الملاحظات الخاصة بتشغيل خطوط الفايبر وربطها على الشبكة الرئيسية وذلك تمهيدا لبدء الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضي قدماً في الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "كونه مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم.


من جانبه أكد اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية أن محافظة المنوفية من أولى المحافظات التى تم تسليم أكبر عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بها مشيدا بجهود المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع بمحافظة المنوفية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات إنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية ضرورة إجراء الصيانة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات وذلك للحفاظ على مستويات العمل بها وكذا الحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري لها، مؤكدا أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرى الريف المصرى محافظ المنوفية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة 2023

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

ترشيحاتنا

التعليم تتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر في التربية وتكنولوجيا المعلومات

هل يظهر متحور كورونا الجديد EG.5 فى مصر؟.. برلمانى يكشف طرق مواجهته

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

بعد انتشاره بـ 50 دولة| هل يظهر متحور كورونا الجديد «EG.5» بمصر؟!.. روشتة برلمانية للحكومة

استولى على 6 ملايين جنيه.. طبيب و9 آخرين ضحايا مستريح سوهاج| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

عندها 75 عاما.. نيللي في آخر ظهور لها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ