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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين يروجان أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر الفيسبوك

ارشيفية
ارشيفية

‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر عبر صفحتين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 268 عبوة من المنشطات مجهولة المصدر، محظور تداولها .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة القبض على شخص مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة موقع التواصل الاجتماعي

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