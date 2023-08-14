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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمصريين بالخارج.. كل ما تريد معرفته عن وثيقة معاش بكرة بالدولار.. فيديو

صدى البلد

استعرض الدكتور أحمد عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، تفاصيل وثيقة «معاش بكره» بالدولار للمصريين في الخارج، والتي أطلقتها الشركة اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضاف عبدالعزيز على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الوثيقة، أن الوثيقة الجديدة توفر معاشاً للمصريين في الخارج على دفعة واحدة عند الوصول لسن الاستحقاق أو دفعات مضمونة على مدد 10 سنوات أو 15 عاماً بدورية صرف محددة موضحا أن الحد الأنى لمدة الوثيقة 5 سنوات والحد الأقصى لعمر العميل عند الاشتراك 59 عاماً.

ماهي وثيقة معاش بكرة بالدولار؟ 

هي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة ، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.

من له الحق في شراء الوثيقة وكيف يتم ذلك؟

يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا، ويتم ذلك عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، وبدون اشتراط إجراء كشف طبي.

ما هي مدة الوثيقة الواحدة؟

الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات

ما هي المزايا التأمينية ومتي يتم صرفها؟

يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال  دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

ما هي تكلفة الوثيقة أو القسط التأميني؟ 

الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 ألاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى أجمالي الاقساط المدفوعة 10 الاف دولار خلال العام الواحد.

كيف يتم احتساب مبلغ التأمين أو دفعات المعاش؟

 يتم احتساب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

وتتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها

هل يوجد حد أقصى لكل فرد؟

يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة ، بحد أقصى وثيقتين.

كيفية احتساب تصفية الوثيقة؟

في حال قرار العميل بتصفية الوثيقة، يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية كالتالي:

السنة الثانية والثالثة: يحصل على 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد.

نهاية السنة الثالثة وما بعدها: يحصل على 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

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