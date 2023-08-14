مداه ٩٠٠ كيلو متر .. روسيا تزود غواصاتها النووية بسلاح جديد

الحرب تفرض سيطرتها على العالم، وروسيا تعمل على تطوير منظومة أسلحتها، لتلبي دائما احتياجاتها العسكرية،أعلن أليكسي رخمانوف الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن العمل على تزويد الغواصات النوويةالجديدة، بصواريخ تسيركون فرط الصوت.









وأضاف ايضًا في تصريحات صحفية أن الغواصات النووية متعددة الاغراض، لمشروع ياسن-ام ستكون مجهزة بمنظومةصواريخ تسيركون علي اساس دائم هذه الغواصات تعد من فئة ياسن-ام وهي غواصات مسلحة بصواريخ كروز التيتعمل من خلال الطاقة النووية وقد تم بناؤها لتحل مكانة الغواصات الهجومية النووية.









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