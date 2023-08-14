الهند تغرق في الفيضانات .. 49 ضحية وآلاف المشردين

قالت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، إن الأمطار الغزيرة في الهند تسببت في مقتل 49 شخصا، وإصابة العشرات وتشريد آلاف الأشخاص.

كما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية وفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في بعض المناطق.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في بعض الولايات ونشرت قوات الإنقاذ والجيش لمساعدة المتضررين.

وفي الأيام القليلة الماضية، تشهد مناطق عديدة في آسيا فيضانات مدمرة بسبب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تتزامن مع موسم الأمطار الموسمية.

أدت هذه الفيضانات إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والأنظمة الإيكولوجية. وتعد الهند والصين واليابان من أكثر الدول تضررًا من هذه الكارثة الطبيعية، حيث تعاني من تأثيرات متعددة ومترابطة للتغير المناخي.

وتعرضت الهند لفيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، خاصة في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد. وأدت الفيضانات إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد آلاف الأسر وتدمير المحاصيل والبنية التحتية.

وتعتبر الفيضانات في الهند جزءا من موسم المونسون الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر ويجلب معه أمطار غزيرة تسبب فيضانات وانهيارات أرضية كل عام. كما يقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من شدة وتكرار هذه الظواهر الجوية، حيث تشهد الهند ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة والتبخر.