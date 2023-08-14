محافظ الدقهلية: 2مليار و840 مليون جنيه قيمه قروض برنامج "مشروعك"

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القيمه الاجمالية لقروض المشروعات الانتاجية والإستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظه بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظه وذلك حتى 30 يوليو الماضي.

أضاف" مختار "أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 الف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية. وأكد " مختار" على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

وجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحليه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظه حتي نهاية يونيو الماضي.

أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه الوحدات المحلية على مستوى المحافظه ،وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهليه.