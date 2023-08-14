عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: 2مليار و840 مليون جنيه قيمه قروض برنامج "مشروعك"

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية أن القيمه الاجمالية لقروض المشروعات الانتاجية والإستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظه بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظه وذلك حتى 30 يوليو الماضي.

أضاف" مختار "أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 الف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية. وأكد " مختار" على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج. 

وجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحليه.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه  المحاسب عماد أبو زيد  مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية   بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظه حتي نهاية يونيو الماضي.

أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه  الوحدات المحلية على مستوى المحافظه ،وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهليه.

40 مليون جنيه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الانتاجية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية محافظات الجمهورية وزارة التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: تعاون مستمر مع النواب لتحقيق احتياجات ومطالب المواطنين

محافظ الدقهلية: إحالة 167 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات.. غدا

بدء بطولة المنصورة الدولية للتنس الأرضي للناشئين تحت 18 سنة بنادى جزيرة الورد

إصابة شخصين بجروح متفرقة في حادث تصادم بالدقهلية

عزاء في حفل زفاف.. مصرع 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية| القصة الكاملة

عايروه بـ أبوه .. مصرع نجار على يد طالب جامعي في الدقهلية

سنتماي بالدقهلية تتشح بالسواد حزنا على رحيل خمسة من أبناءها

ترشيحاتنا

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ