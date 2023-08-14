تقارير تكشف عن فريق طارق حامد الجديد بعد الرحيل عن اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن النادي الجديد للمحترف المصري طارق حامد، متوسط ميدان فريق اتحاد جدة السعودي.

وخرج حامد من حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، بعد تعاقد الفريق مع البرازيلي فابينيو متوسط ميدان ليفربول، ونجولو كانتي قادمًا من تشيلسي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن طارق حامد توصل لاتفاق للعب في صفوف ضمك لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وأوضحت الصحيفة أن موافقة طارق على الانتقال لضمك، جاءت بعد مفاوضات سريعة قادها المشرف العام على الفريق سعد الشهراني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت احتمالية انتقال طارق حامد إلى بيراميدز، كما ربطته تقارير أخرى بالعودة للزمالك.