طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة وينضم لهذا النادي

اعلن الاعلامي عمر ربيع ياسين عن انتقال طارق حامد لاعب اتحاد جدة الي صفوف ضمك السعودي

و كتب عمر ربيع ياسين عبر فيسبوك: طارق حامد لاعب اتحاد جده ينتقل الي صفوف ضمك السعودي علي سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، في الجولة الأولى لبطولة دوري روشن للمحترفين “ الدوري السعودي”.

تشكيل اتحاد جدة

وخرج المحترف المصري طارق حامد من قائمة الفريق لمواجهة الرائد، لعدم التعافي من الإصابة التي لحقت به في البطولة العربية للأندية.

ويتواجد الفرنسي كريم بنزيما في قيادة هجوم “النمور” فيما يشارك فابينيو للمرة الأولى أساسيًا مع فريقه الجديد.