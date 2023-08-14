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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سجن مع الشغل .. قرار غريب لكوريا الشمالية بسبب سيجارة

صدى البلد

كوريا الشمالية صاحبة أغرب التصرفات والقرارات الغريبة والطريفة والتي جعلت منها مادة شهية للصحافة العالمية سواء في قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دأبت على قرار جديد من نوعه لم يكن متوقعا بسجن من يستخدم الصحيفة الورقية الرسمية للبلاد في أغراض غير القراءة. 

 

سبب القرار الغريب: 

لم يخرج القرار من عباءة السلطات الكورية هباءا بل له خلفيات بعدما أطلقت كوريا الشمالية تحذيرات  عديدة للسكان الذين يستخدمون صحيفة "رودونغ سينمون" الدعائية في لف سجائرهم، فضلا عن استخدامات أخرى تشمل تغطية الجدران ولف الطعام والخبز والحلوى  بالتعرض لعقوبات قاسية. 

وفجرت صحيفة "ميرور" البريطانيةـ أسباب ومرجعيات القرار الذي جاء بسبب عثور  السلطات على سجائر يحمل ورقها صور الزعيم كيم جونغ أون، ثم اكتشفت أنها من صحيفة "رودنغ سينمون"، حيث قدرت احصائيات نسبة المدخنونبأنها الأعلى في العالم. 

لكن النظام في الدولة الشيوعية المنعزلة سيرسل مرتكبي هذا الفعل إلى معسكرات الاعتقال والعمل الشاق، ولذلك لأنهم "لم يحترموا ما يعتبر أعلى كرامة في البلاد".

كيم مدخن شره

ويشار إلى أن  كوريا الشمالية أصدرت قانونا في 2020 ينص على القواعد التي يجب على جميع المؤسسات والمنظمات والمواطنين "اتباعها لحماية أرواح الناس وصحتهم من التدخين، والملفت في الأمر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مدخن شره، وهو غالبا ما يشاهد وهو يحمل سيجارة خلال زياراته التفقدية، سواء كان ذلك في معسكر للأطفال أو أثناء الإشراف على اختبار صاروخ.

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وخلال هذا التقرير يسعرض بعض القرارات الغريبة لكوريا الشمالية:

قرارات غريبة وطريفة

 

1- تحديد قصات شعر المتزوجات وغير المتزوجات وقصر اكسسوارات الشعر على غير المتزوجات.

كما حدد عدد 28 قصة شعر للرجال. 

 

2 - حظر استخدام السجائر المستوردة والاعتماد على المحلي. 

 

3 - منع اطلاق اسم رئيس الدولة كيم على المواليد الجدد. 

 

4 - قرر اطلاق توقيت جديد اسماه ميلاد بيونغ يانغ 

 

7 - منع المواطنين من إدارة ظهورهم لتماثيله المنتشرة في ميادين كوريا، إضافة إلى إجبار التلاميذ في المدارس على تقبيل صوره بشكل دائم.

 

8 - أعاد كيم كتابة تاريخ بلاده السياسي كما يتفق مع أهوائه الشخصية، وقام بإزالة 99% من أرشيف تقارير وكالة أنباء بيونغ يانغ حتى التي تتعلق بوالده الزعيم السابق لكوريا الشمالية. وأعلن كيم عام 2010 يوم عيد ميلاده 8 يناير الثاني عطلة وطنية.

 

9 - قرر فرض عقوبات ضد كل من يتوقف عن التصفيق أولًا له، وتم بالفعل تطبيق العقوبات، والحكم على أحد العمال بالسجن 10 أعوام بسبب توقفه عن التصفيق له أثناء إحدى جولاته.

 

10 - أصدر كيم جون أون، أمرا بوضع شعار ضخم فوق تلة مرتفعة يصل طوله إلى 560 مترًا، مكتوب عليه "يحيا الجنرال كيم جونج أون شمس كوريا الساطع".

 

11 - حرّم على المواطنين مشاهدة أيّة مواد إعلامية أو قنوات تلفزيونية خارجية، وليس مسموحا بتلقي ومتابعة أية مواد متلفزة إلا عبر قنوات الدولة وقد شهدت الفترة الأخيرة إعدام حوالي 50 مواطنًا، خلال السنة الماضية فقط بسبب مشاهدتهم لمسلسلات ومواد إعلامية عبر قنوات الجارة كوريا الجنوبية.

 

12 - إجراء اتصالات ومكالمات دولية من الأمور المحرمة والتي تقود إلى الإعدام الفوري.

 

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