أطول فترة سداد بدون فوائد.. 3 قروض للشباب والموظفين وأصحاب المعاشات

تقدم بعض الجهات الحكومية ومن بينهم البنوك المصرية قروض بدون فوائد وبفترة سداد تصل لـ 5 سنوات، وأبرزها قروض وزارة الأوقاف وبنك ناصر.

وتتيح وزارة الأوقاف القرض للعاملين فقط بها أو العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال وفق لضوابط معينة ومحددة.

تفاصيل قرض وزارة الأوقاف

ومن الشروط التي تضعها وزارة الأوقاف، أن يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، حيث يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.

ويشمل القرض، العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، لمن أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة

مبلغ القرض يكون بحد أقصى 15 ألف جنيه، ويشترط ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر، ولا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده، وتكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من 3 سنوات.

وعن تفاصيل القرض، يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه، ولا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد

يشمل القرض أيضا، من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا، ويتم صرف 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا، كما يشمل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

قروض بنك ناصر بدون فوائد

يتيح بنك ناصر الاجتماعي للعملاء، القرض الشخصي أو قرض الزواج، وذلك بقيمة تمويل 10 آلاف جنيه كحد أقصى، حيث يتم سداد القرض على 3 سنوات بدون فوائد، لكن يتم دفع 2% فقط مصاريف إدارية كل سنة.

وللحصول على القرض لابد من تقديم عدد من الأوراق المطلوبة وهي: وثيقة زواج لا يكون مر عليها أكثر من 7 سنوات، وصورة الرقم القومي، وشهادة موثقة براتب العميل أو المعاش أو الضامن.

كما يمنح بنك ناصر الاجتماعي، القرض الحسن كأحد خدمات التكافل لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى عشرة الاف جنيها وبدون فوائد، وبمصاريف اداريه بسيطة، وتسدد على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

قرض بنك مصر بدون فوائد

يوفر بنك مصر، قرض العلاج بدون فوائد وبقيمة التمويل 8 آلاف جنيه، وفترة سداد 3 سنوات، مع دفع مصاريف إدارية 2% من إجمالي قيمة القرض.

أما عن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض: شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وصورة الرقم القومي، وشهادة موثقة براتب العميل أو الضامن.